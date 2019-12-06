台中市議員陳政顯6日在市議會總質詢，抨擊全世界都在搶救環境，中火卻倒行逆施，放寬生煤燃燒量10％，要求市府堅守中火生煤減量比例。（盧金足攝）

台中市議員陳政顯抨擊全世界都在搶救環境，中火卻倒行逆施，放寬生煤燃燒量10％。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕6日在市議會總質詢時，對中火表達強硬立場，強調全國多座燃氣電廠機組陸續上線運作，全國電力備載容量皆達10％以上，市府按照市議會通過《生煤管制自治條例》，要求中火減煤4成，並不會影響全國用電，反倒中火已汙染影響市民過去10幾年的健康，市府必將全力整治空汙，符合市民期待。

市議員陳政顯今日在市議會總質詢，抨擊全世界都在搶救環境，中火卻倒行逆施，放寬生煤燃燒量10％，要求市府堅守中火生煤減量比例，中部7縣市都力挺台中市反空汙，要盧秀燕硬起來，不要讓台中市用肺發電。

對此，盧秀燕指出，現在中火備載容量10％，沒有火力全開，但台灣並未缺電，台中地區過去30年付出健康代價為台灣發電，應該讓台中喘一口氣，別讓中部空汙愈來愈嚴重。

她強調，就任以來市府團隊以空汙改善為第一要務，當全世界都在減煤之際，紛紛成立減煤聯盟，韓國日前也已宣布要關閉該國14座燃煤電廠，相當於全國4分之1的燃煤電廠都將暫停運作，所以，台中市府減煤責無旁貸，將全力守護市民健康。

盧秀燕進一步指出，經過計算後，全國多座燃氣電廠機組已陸續上線運作，目前全國電力備載容量皆達10％以上，市府按照台中市議會通過的《生煤管制自治條例》，要求中火減煤4成，並不會影響全國用電，反倒中火已汙染影響市民過去10幾年的健康，市府必將全力整治空汙，符合市民期待。

(中時 )