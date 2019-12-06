高雄區農業改良場為彰顯有機栽培也能做好病蟲害防治，同時推廣雜草管理技術，特於12月5日上午假該場旗南分場試驗田區，舉辦「有機毛豆及蘿蔔病蟲害綜合管理及慣行雜草防治示範觀摩會」。觀摩會展現有機毛豆、蘿蔔的生產技術，也引介雜草綜合管理防治效果，供與會農友採行之參考。

高雄場戴順發場長表示，這次示範的1.8公頃有機田區，為有機農業促進法今年5月31日正式上路以來，率先通過慈心基金會有機驗證(8月21日)及綠色保育驗證(11月14日)試驗田區，為國內試驗機關之首，有機農業試驗也邁入另一新的里程碑。

觀摩會由旗南分場分場長周國隆主持，由有機毛豆及蘿蔔田間生育情形，藉由栽培管理技術大幅降低病蟲害發生情形，顯示有機生產毛豆及蘿蔔不僅技術上可行，更具大面積栽培潛力，對於提升在地友善耕作技術與省工栽培提供正向參考。

周國隆表示，本場試驗田區通過有機及綠色保育驗證不僅是農業永續試驗的開始，更將精進以循環及生態有機農業作為試驗探討重點。而本次觀摩會以有機蔬菜病蟲害綜合防治技術，並導入適當的農機具來防除雜草，對於農業永續發展與解決季節性缺工問題，均有正面助益。

周國隆進一步說明，毛豆是我國農產品外銷的旗艦產品之一，今年臺灣毛豆產品外銷產值估計將達25億元以上，再創29年來新高，主要銷往日本占84.4％，其餘則銷往美國、加拿大等25個國家，在日本市占率已連續12年盤據冠軍。

而白玉蘿蔔為美濃地區特產，是常見的農產伴手禮，因農會與本場積極輔導農民生產，在過年前創造在地拔蘿蔔體驗商機，農民經常荷包滿滿，猶如賺取紅包來犒賞一整年的辛勞。且隨著消費者需求增加，毛豆及蘿蔔的有機及友善栽培面積也正逐步擴增。

高雄場各項試驗成果豐碩，長期有機試驗成果更登載於國際期刊，本次觀摩會除展示有機毛豆及蘿蔔栽培技術，並結合多功能田間管理機的管理技術，以展現雜草綜合防治成果，在農會及農民的多方努力下，相信可以為高屏地區農友創造更多商機。

(工商 )