瘋狂韓粉列出韓國瑜30大優點。

瘋狂韓粉列出韓國瑜30大優點。

國民黨總統候選人韓國瑜長年來飽受批評，草包等詞總是追著他跑，一位鋼鐵韓粉看不下去，在臉書上狂列18點，要反擊「草包」的批評，直說：韓國瑜真不簡單！

但有另一位瘋狂韓粉看不過，認為韓國瑜「怎麼可能只有18個優點？」所以他瘋狂補充，連說了另外12點，其中光第30點都可以再拆成好幾點來說，讓人直呼「根本說不完！」

網友補充如下：

19.韓市長是好人見了人人愛戴！壞人見了通通現形！

20.即將當選2020111第十五任總統。

21.三個韓子的爸，李佳芬的老公。

22.沒有大男人主義，會做家務。

23.勤勞簡樸。

24.國家機器全力打韓國瑜，更凸顯韓國瑜禁的起考驗。

25.曾以一瓶礦泉水，一碗滷肉飯打贏選戰，

26.全力支持韓國瑜、張善政、挺韓立委，翻轉台灣。

27.中華隊~隊長。

28.唯一支持韓國瑜。

29.所到之處萬民擁護，歡欣鼓舞。

30.被最多人陳情也最認真聽人民陳情的政治人物！身段最低的2020總統，會主動關心，真實接觸走入農漁民、小攤販、工人、計程車司機以及單親家庭、孤兒院，這些最基層及弱勢的真實生活中的總統，會親身去下水道勘查並去體會清汙泥工人辛苦的市長，為了防登革熱不在乎別人怎麼看，還去爬樹看樹洞的市長！從前我們大部分人都只有耳聞、聽到故事，曾經有一位蔣經國總統，他是如何親民沒有身段的走入基層，想不到如今真的還讓我們可以看到政治人物，2020將來的總統是可以像韓國瑜這樣當的，我所看到的、認識的韓國瑜，就正如他所說，他出來選總統不是要來作威作福的，是要為人民總牛做馬的！我所認識的韓國瑜，他是真正用心及用行動去苦民所苦的總統！

(中時電子報)