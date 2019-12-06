美陸貿易談判朝夕驟變，市場也跟著雞飛狗跳，而距離12月15日大限、美國對大陸加徵新一輪關稅只剩10天，美國總統川普周二才撂話，2020大選後才會簽協議，周四（5日）他的態度有大翻轉，並透露12月15日可能會發生一些事情，「我們和中國討論得很順利」。

川普政府將於12月15日將對大陸1560億美元商品加徵15%關稅，雙方談判時間很緊迫，至今只剩下10天。

美陸尚未就關稅問題達成最後共識。路透報導，川普被問及，是否如期對陸方加徵關稅，他回應說「這個我們再看看」。川普表示，目前與大陸貿易談判進展良好，「12月15日可能會發生一些事情，但現在還沒對此進行討論。」

美財政部長梅努欽也提到，雙方正在進行貿易磋商，並舉行副部級代表的通話會議，目前正積極努力地達成一項貿易協議。但他強調，美方沒有確切的最後時間表。

華爾街日報引述消息來源指出，美陸雙方在採購美國農產品的規模上仍有歧見，原因在於川普要求大陸每年購買400億~500億美元農產品，遠高於大陸去年總採購額86億美元。

(中時電子報)