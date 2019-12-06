新黨2020不分區立委候選人王炳忠、沈采穎、林明正等今日召開記者會，宣布新黨已草擬「反網路霸凌法」法案內容。新黨發言人王炳忠表示，一旦新黨明年進入立法院，就會優先提案立法，藉此因應當前蔡政府屢屢以社會秩序維護法整肅一般網友小民，但檢調面對真正散布假新聞的境內網軍組織反而無法可辦的困境。

王炳忠指出，反網路霸凌法將針對網軍首謀份子、連續犯、致人於死者、背後擁有來自公職人員或公部門的資源者加重其刑，最重可處以無期徒刑。此外若加害對象是未成年人也要加重其刑，因為未成年人心靈承受能力較低。王炳忠還聲稱楊蕙如案可以用網路東廠形容，因為ip位址出現在立法院辦公室和疑似駐日政府機構，讓人懷疑是否有公部門資源在扶持這樣的網路霸凌組織。

林明正直言原本關西機場事件是喜事，證明只要台灣人願意承認自己也是中國人，在海外就可以獲得大陸幫助。但這樣的情況不見容於台獨政治人物，因此綠營要帶風向，但也不能由謝長廷承擔，於是由大阪辦事處當替死鬼承擔責任。網路霸凌不只是假新聞，也讓民眾看不到真相，檢察官看似高高舉起，卻輕輕放下，如果網軍有組織、金流，為何不叫組織犯罪？之前有人對何韻詩潑漆就認定是組織犯罪馬上收押，為何對楊蕙如這麼寬鬆？司法是否只是顏色不看是非？呼籲所有藍營政治人物支持反網路霸凌法，不要讓憾事再發生。

沈采穎也呼籲民眾一起監督政府，因為新黨尚未進入立法院，有些立法監督工作尚無法啟動。大家以為殺人要武器，不知道用文字殺人也很可怕，國外很多明星都因網路霸凌而死。此外楊蕙如拿很多政府資源做不該做的事情，因此針對本案要查哪些單位給她錢有行政不中立問題，檢察總長也應說明本案背後是否涉及操控總統大選。

(中時 )