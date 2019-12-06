台北市長柯文哲

台灣即將舉行總統大選，對岸藉由網攻干預選舉的傳聞甚囂塵上，加上解放軍第一艘自製航母穿越台灣海峽，引發各界高度關注。不過，台北市長柯文哲5日說，對岸有自己的時程，其實不太關心台灣。

柯文哲接受路透專訪時指出，北京嘴巴上說台灣是中方的核心問題，但他很清楚不是。他說，對岸問題太多，從香港反送中示威抗議，到經濟成長趨緩，沒時間關心台灣的事。他認為，與香港和新疆相比，台灣不是北京的當務之急。

北京已表明，不排除武統台灣，而美國則是台灣的主要軍售國。廣泛認為，在美中關係中，台灣是最敏感的議題。然而，曾倡議與對岸改善關係的柯文哲說，雖然台灣對北京很重要，但目前並不是中方的「核心問題」。

柯文哲中英夾雜地說，中方有自己的經濟問題，他們的國內生產毛額（GDP）已降到7%以下。而香港因反送中示威鬧了近6個月，當地局勢動盪，對從2012年開始執政的中國大陸國家主席習近平來說，這是最大的挑戰。無論如何，他說，美國既不會正式讓台灣獨立，也不會讓對岸武統。

由於李登輝，陳水扁與馬英久等前幾任台北市長後來都當選總統，柯也被視為可能的總統接班人。要是蔡英文贏獲得連任，任期將在2024年屆滿。但柯文哲說，現在說他2024年會不會參選還太早。「做自己該做的事，讓上帝來決定。」他表示，會在做滿剩下的台北市長3年任期後再決定。

柯文哲今年稍早曾訪美，他告訴華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation），台灣可以親近美國，也能和對岸保持友好。此外，他今年7月會見上海市長應勇時，也重申「兩岸一家親」的理念。柯文哲說，他目前沒打算明年訪陸。不過，他提到，中方高層對這類會面始終保持警覺，好像犯個錯，就會從世上消失似的。

「當他們和我說話時，非常、非常緊張，因為我很難捉摸。而我們很輕鬆，想說什麼就說，可是他們不能，他們很死板。」

(中時電子報)