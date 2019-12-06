博士肄業的林姓醫師6年前開車行經新北市中和區時，愛車遭機車騎士擦撞，他被控第一時間未向警方表示有受傷，事後才對騎士提告過失傷害及肇事逃逸，檢方起訴他誣告罪，歷審判他有罪，但高院更二審逆轉改判無罪，檢方不服提上訴，最高法院駁回確定。

林姓醫師5年前另因汽車違停遭拖吊，他明知車子右後方車門、葉子板、保險桿本即有刮擦痕，且已以油漆修補，卻誣告拖吊人員涉嫌毀損，3年前最高法院依誣告罪將他判刑6月定讞。

檢方起訴指控林男在2013年12月9日晚上開車與鍾姓機車騎士發生交通事故，他並未受有頸部挫傷及右手腕挫傷等傷害，卻在2天後向警方提告指稱對方肇事逃逸害他受傷，檢方偵結後鍾男不起訴處分，林男則被依誣告罪起訴。

新北地院認為林男沒有因車禍受傷，卻以骨科診所的診斷證明誣指他人犯罪，依誣告罪將林男判刑6月，高院及更一審也都判刑6月，但更二審認為林男案發後回診才發現受傷，沒有誣告的主觀犯意，逆轉改判無罪，檢提上訴，遭最高法院駁回確定。

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(中時 )