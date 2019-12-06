美系外資出具最新報告，認為日月光投控（3711）受惠半導體需求顯著擴大、系統級天線封裝（AiP）帶動系統級封裝（SiP）加速成長，看好明年首季淡季不淡、第二季強勁反彈，將日月光投控評等自「中性」調升至「加碼」，目標價自80元調升至92元。

在外資按讚加持下，日月光投控今日開高4.3％後放量勁揚，最高大漲7.42％至82.5元，創去年5月初以來近19月高點，早盤維持逾6％漲幅，領漲封測族群，蓄勢挑戰掛牌以來收盤新高價。三大法人本周偏多操作，合計買超日月光投控1933張。

美系外資認為，由於邏輯晶片需求復甦，以及基地台特殊應用晶片（ASIC）及智慧型手機系統單晶片（SoC）等5G相關產品需求強勁成長，日月光投控首季封測營收將僅季減5％，優於往年季節性表現的季減15％，並在5G產品普及帶動下，自第二季強勁反彈至下半年。

由於日月光投控擁有強大的客戶基礎，美系外資認為隨著5G普及，日月光封測業務未來2年均將受惠，5G晶片更大的電晶體體積、轉向7奈米為主的先進製程，將拉長整體測試時間，增加對日月光投控的封測需求。

同時，市場預期明年下半年推出的5G毫米波（mmWave）版iPhone，將採用新的系統級天線封裝，美系外資預期4款中的2款將是5G版，日月光投控可望取得多數封測訂單，超寬頻系統級封裝需求亦可望在明年成長。

美系外資認為，儘管Apple Watch的市占率可能下滑，仍看好日月光投控明年系統級封裝營收將躍增45％，且獲利表現在歷經2年的停滯後將恢復動能。

此外，美系外資也看好日月光投控將獲得中國大陸政府許可，自明年起開始與矽品整合，預期透過行銷管理費用、重複研發費用的減少將使營業費用降低，配合定價能力提升，將產生些許綜效，進一步的綜效則將取決於長期的審慎資本支出及產能布建。

基於上述利多因素，美系外資將日月光投控明、後年每股盈餘預期分別調升10％、14%，評等自「中性」調升至「加碼」，目標價自80元調升至92元。

(時報資訊)