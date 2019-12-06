蘋果iPhone 11系列新機熱賣及Macbook等新產品上市，帶動蘋果供應商第4季營運表現，光學鏡頭廠—大立光(3008)及NB電池模組廠—新普科(6121)11月合併營收同步連續4個月創下單月歷史新高，砷化鎵代工廠—穩懋(3105)雖然受到匯率因素影響，以新台幣計算呈現月減1.48%，但如以美元計算仍維持10月高峰，在10月及11月業績亮眼下，今天盤中股價聯袂走高。

蘋果iPhone 11 Pro首次採用3鏡頭，iPhone 11系列新機上市後熱賣，大立光擺脫去年營運在9月見高、第4季營運明顯下滑趨勢，加上大陸智慧型手機品牌廠陸續推出5G新機，讓大立光產能滿載，業績更是自8月站上60億元關卡後一路攀高，11月合併營收達66.55億元，月增0.45%，年成長66.01%，連4個月創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為556.67億元，年成長19.14%，已超越去年全年營收。

儘管大立光表示，由於拉貨高峰已過，12月拉貨動能將較11月減緩，但因10月及11月合併營收已達132.8億元，法人預估，如無意外，大立光第4季合併營收幾乎可以確定將創下單季歷史次高，甚至是挑戰第3季的單季歷史新高。

新普11月合併營收達75.1億元，月增4.2%，年增10.43%，連續4個月創下單月歷史新高，累計前11月營收達662.02億元，年成長14.73%，已經超過2018年全年營收。

在第4季業績表現亮眼下，法人預估，新普科今年每股盈餘可望上看20元。

新普科近幾年採IT與非IT產業併進策略，不僅因IT產業大者恆大效應顯現進一步提升在IT產品的市佔率，在非IT工業型產品部分，電動自行車及資料庫中心備用電池系統(BBU)等，新普科也大有斬獲，隨著BBU自今年第4季開始小量出貨，客戶啟動轉換加速，新普預估，明年BBU產品出貨量將明顯放大，公司目前也積極布局工業型產品，BBU等新產品將成為新普科明年業績成長重要動能。

此外，新普也揮軍布局醫療相關產品，希望三到五年將可望開花結果，目前已在進行ISO 13485醫療器材品質管理系統標準認證，預計今年底取得後可望開始出貨，搶攻市場新商機。

穩懋因匯率因素，11月合併營收為22.89億元，月減1.48%，如以美金計算，11月營收約與10月相當，累計1至11月合併營收為190.59億元，年成長20.08%，已超越去年全年水準。

穩懋預估，第4季合併營收可望較第3季成長約5%(Mid-Single Digit)，再創單季歷史新高，單季合併毛利率預估與第3季相當。

(時報資訊)