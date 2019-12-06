美國總統川普周四再度表示，華府與北京之間的首階段貿易協議談判目前進展順利，受此提振，周五香港恆生指數開漲0.49%，為26345.20點。國企股(H股)開漲0.59%，為10382.24點。

蘋果公司獲花旗大幅調升目標價，蘋概股持續走高，瑞聲大漲7.9%，股價創下逾9個月新高，舜宇漲5%。

(時報資訊)