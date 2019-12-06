《港股》川普續送暖，恆指開漲0.49％ 11:082019/12/06 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周四再度表示，華府與北京之間的首階段貿易協議談判目前進展順利，受此提振，周五香港恆生指數開漲0.49%，為26345.20點。國企股(H股)開漲0.59%，為10382.24點。 蘋果公司獲花旗大幅調升目標價，蘋概股持續走高，瑞聲大漲7.9%，股價創下逾9個月新高，舜宇漲5%。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 閃邊！川普訪英 英相竟避不見面 13:402019/12/02 國際 美國半數民眾支持彈劾川普 專家：川普有「大麻煩」 23:132019/12/02 國際 川普麻煩大 彈劾下台聲浪高 04:102019/12/03 全球財經 川普為何點燃南美貿易戰火？ 專家揭打擊北京新策略 17:152019/12/03 財經 川普開鍘徵稅 巴西版川普傻眼 23:282019/12/03 財經 川普開鍘徵鋼、鋁稅 巴西總統傻眼 04:102019/12/04 全球財經 川普不妙！美眾院情報委員會通過彈劾報告 08:522019/12/04 國際 到底誰腦死？美歐三巨頭吵翻天 17:572019/12/04 國際 美眾院通過彈劾報告 川普怒嗆瘋了 04:102019/12/05 國際大事 川普嗆眾院民主黨人：要彈劾我就快動手 07:162019/12/06 國際 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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