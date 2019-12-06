經濟部工業局為協助製造業數位轉型智慧製造，日前在台中舉辦「製造業瑕疵檢測解決方案研討會」，邀請包括NVIDIA、台達電子、傑騰智能，及慧穩科技等多位專家，分享如何將人工智慧（AI）運用在工廠端或生產線，共同研討瑕疵檢測解決方案，以期協助廠商的工廠製程邁向智慧製造。

同時，資策會地方創生服務處長洪毓祥，也在會中分享企業面對數位轉型浪潮下，所應有的企業策略思維，讓台灣蓬勃的製造業，可運用AI導入製造業，達到轉型升級，迎向智慧製造，提升競爭力！

當業界如何運用AI導入生產線，已成為我國製造業的顯學，不少大企業或中小企業主也躍躍欲試，因此，經濟部工業局為協助製造業數位轉型智慧製造，日前在台中舉辦「製造業瑕疵檢測解決方案研討會」，吸引不少企業主或公司幹部到場聆聽。

製造業透過人力進行瑕疵檢測與品質控管（QC），幾乎每個製程都需要過QC這關。由於現行常見的自動光學檢測（Automated Optical Inspection,AOI）設備過篩機率高，迫使業者往往還要花額外人力成本，進行人工第二次篩檢，並進行分類，這不但耗費人力，更無法確保產品生產品質。

運用AI透過影像辨識與深度學習技術，可取代人工進行複判與分類降低AOI檢測缺陷，成功改善人工複檢的繁瑣流程，並降低原本超過七成的過篩率，此做法不僅節省人力，更大幅提升產品品質。

資策會說，數位轉型浪潮下企業應有「逐步優化」策略思維，與會的資策會地方創生服務處處長洪毓祥表示，台灣企業面對數位轉型通常面臨三大困難：第一是基層員工反彈；第二是企業中數位轉型專業的缺乏；第三是如何選擇數位工具與企業中的資源配置。

面對上述三大困難，數位轉型不會一步到位，而是不斷地調整，逐步強化讓企業受益。對於多數企業來說，數位轉型的風險過大，因此透過數位技術改善流程提升效率、降低成本的「數位優化」，才是當前刻不容緩的必要行動！

研討會中，NVIDIA資深解決方案架構師劉冠良博士提到，公司提供AI平台，包含完整開發所需的軟體資源，加速生產開發瑕疵檢測智慧化的解決方案，協助台灣製造業者順利導AI，優化生產流程。

台達電子AI創新中心博士羅少廷，則分享AI視覺檢測系統，可以省下大量人眼檢核的成本，瑕疵檢測是目前視覺檢測中最困難的部分，過去的視覺辨識系統，皆需要人員調整，但是不同機台、不同人員訓練出來的檢測標準，將可能有差異，藉由導入深度學習架構，事先透過訓練即可快速上線，還能自主學習，將能獲得更一致性的瑕疵檢測標準。

另外，專門提供機器學習及資料平台解決方案的傑騰智能執行長徐紹鐘，當場分享如何協助製造業透過AI，在工廠端，提升工業4.0價值的技術與案例。

由於製造業製程複雜，當產品出問題時，很難從生產回溯找出前段製程的肇因，透過大數據分析，便可從成千上百種涉及「人、機、料、法、環」等生產參數的條件下，依據關聯性，快速篩選出可能影響生產品質的關鍵因子。

慧穩科技總經理林耿呈，則進一步分享「深度學習」影像辨識，在工廠實例的應用，並以高附加價值的運動用品為例，分享如何透過AI技術，管理產品表面的瑕疵。

至於製造業未來面臨的問題，在於生產需求變化快速，業者將更頻繁地改變生產線內容，以迎合多樣化的需求，這將使機器導入AI時，必須具備更大量的數據資料與更多樣化的學習模式，才能應變瞬息萬變的市場需求。

經濟部工業局積極推動台灣製造業數位轉型，並藉由導入AI技術，建立智慧製造系統解決方案，提升產線效率與機台附加價值，期望能進一步帶動國內產業升級，加速製造業數位轉型，開創競爭力。

(工商 )