今年以來，美國聯準會（Fed）三度降息並重啟購債計畫，使得資金流入債券市場，短天期公債ETF因具孳息功能，與市場利率連動性高，流動性也佳，因此受到具短期資金停泊需求者青睞。

證交所最新上市的國泰US短期公債（00865B）ETF，追蹤彭博巴克萊美國短期公債收益指數，該指數成分標的為50檔美國政府債券，平均存續期間低於1年，且為擁有最高信評AAA評等的高品質公債。

此檔ETF採最佳化複製法，至少7成以上的資產直接投資於以指數成分債券為主的美國公債，目前投資組合持有20檔美國公債，持債收益會全部併入資產、反應於淨值，不另分配收益。

雖然美國開始降息，但其殖利率與全球其他成熟國家相較，仍相對優異。

國泰US短期公債ETF基金經理人鄭立誠表示，台灣投資人偏好高收益債、新興市場債，但這類型債券往往走勢與股市相近，當市場震盪時波動相對較大；國泰US短期公債ETF表彰短天期美國公債表現，投資風險低，屬性類似貨幣市場基金，為資產配置重要的工具。

今年以來美中貿易協商仍反反覆覆，保守觀望後市或手握閒置資金的投資人，不妨考慮布局安全性較高的美元短期公債ETF，提高投資組合穩定度，未來有其他投資機會時又能快速轉換標的。

證交所表示，ETF透明度高、交易便利，且債券ETF目前停徵證券交易稅，投資人於次級市場買進或賣出只須負擔0.1425％以內的交易手續費。

目前在證交所上市的124檔ETF中，國泰US短期公債ETF的經理費最低，年費率僅0.1％，提供具投資效率的現金管理新工具，有助於投資人靈活調配手上的資金。證交所強調，然而投資一定有風險，投資人交易前應詳讀公開說明書，了解商品特性及市場波動風險、流動性風險、匯率風險等相關資訊。

(工商 )