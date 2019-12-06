本季場均39.5分，且每場平均出手24.8次的「大鬍子」哈登，6日來到多倫多客場，竟然全場只有投11中7，貢獻23分的「低迷」表現，幸好韋斯布魯克連兩場大三元，火箭仍以119比109擊退暴龍，目前14勝7敗，暫居西區第5。

儘管暴龍上半場針對哈登嚴加看管，讓他上半場僅拿6分，可是火箭靠著兇猛三分火力，上半場打完仍以63比55領先，到了第3節，哈登接連投進兩顆三分球，幫助火箭擴大領先到雙位數以上，不過身為地主的暴龍怎麼可能就此放棄。

席亞卡、羅瑞與范維利特等暴龍球員攜手打出12比0猛攻，暴龍不僅追平，甚至還取得超前，可是哈登再次飆分，重新幫助火箭打完前3節，重新取得94比88領先，哈登卻在此節最後一波進攻重摔倒地，只能緩慢走進休息室治療。

幸好哈登最後9分30秒重新回到場上，及時提供火箭掩護火力，不過打到最後1分14秒，范維利特的3罰機會，經過裁判重看後宣布不算，成為這場比賽最大轉折點，隨後韋斯布魯克切入得手，火箭擴大領先到8分，比賽已無懸念。

火箭難得全隊最高得分並非哈登拿下，而是麥克勒摩的28分，韋斯布魯克雖有19分、13籃板及11助攻的大三元演出，卻有8失誤，險些完成失誤大四喜，塔克18分、11籃板；暴龍則以席亞卡24分最高，范維利特20分，羅瑞19分。

(中時 )