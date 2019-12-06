台南地檢署偵辦經營行動支付的新智付電子商務公司涉嫌非法吸金案，經指揮警調人員兵分19路執行搜索，除帶回該公司林姓負責人夫婦等10人，查扣林某購置位於高雄市市價2000萬元的豪宅外，還以犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，向台南地方法院聲請羈押林某夫妻獲准，另名岑姓嫌疑人訊後諭令10萬元交保。

檢調發現，林某夫妻以行動支付的名義，招攬民眾投資「New Club」投資案，標榜1年可享投資本金20％至30％獲利，1年半到3年之間可獲利3倍，會員招攬下線還額外派發10％至15％獎勵金。

該集團更仿照國外「拆分盤」吸金模式，自行研發架設網路平台發行「學習分」供民眾投資購買，並保證不論投資金額多寡，最後一定可以賺取3倍獲利，但「學習分」之發行數量及價格漲跌，全由林某操控。

檢調還於蒐證過程中發現，林某為吸引年輕民眾參加，除包場電影院舉辦投資分享會，以及規模盛大的池畔感恩餐會外，更邀請金曲獎歌手蕭敬騰等知名藝人駐唱，甚至不惜耗資1600萬元招待100名投資人前往杜拜旅遊，炫富過程均僱用專業團隊全程拍攝上傳Youtube等影音平台，短短1年半即招攬逾1萬名投資人，非法吸金金額逾21億元。

檢察官蔡明達偵訊林姓夫婦後，認有涉違反銀行法「非銀行經營收受存款業務」等犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯及證人之虞，向臺南地方法院聲請羈押2人獲准，另岑姓嫌疑人訊後則諭令10萬元交保。

檢方強調，「拆分盤」是一種吸金詐騙的金錢遊戲，呼籲民眾切勿輕信參與投資，以免血本無歸，造成財產重大損失；如有誤信參與投資之被害人，也可檢附相關資料向檢方提告。

(中時 )