早餐吃得少不如吃得好，早上最需要的基本營養是什麼？日本國寶級料理家表示，一碗「超級麥片」絕對勝過白飯和味噌湯！不但營養價值超高、味道豐富，吃完後不容易餓，而且一整天都很有精神。

日本國寶級料理家辰巳芳子在《生命與味覺》一書中指出，他參考瑞士高地飲食法「木斯里」想出的原創料理「超級麥片」，以適當比例加入燕麥、全蕎麥粉、糙米胚芽、小麥胚芽、大豆粉、紅豆粉及芝麻，再拌入優格或蜂蜜後就可享用。

營養價值方面，超級麥片的蛋白質、纖維、鈣、鐵、鈉、鋅等礦物質都遠高於胚芽米、糙米或吐司，穀類和豆類會越嚼越有風味，而且吃完後很有飽足感，也可以搭配一點蘋果和香蕉，如果再配上黑麵包及新鮮蔬果，幾乎已攝取了一整天所需的營養素。

辰巳芳子說，自從他開始吃超級麥片後，已把砧板和火的使用降到最低，而且成為不放縱味覺的「自律早餐」，對於維持一整天的專注力很有幫助，並強力推薦給孕婦和奧運選手。

(中時電子報)