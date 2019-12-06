藝人「鮪魚」徐瑋吟，與閨密「Nono」辜莞允、小鐘到帛琉拍攝外景，卻發現「Nono」辜莞允在她入浴時偷拍，還傳給男友看，向台北地檢署提告Nono等人涉嫌妨害秘密及妨害風化罪，北檢偵查時，徐瑋吟提不出被偷拍的私密照，依罪證不足，將辜莞允及她的男友不起訴處分。

小鐘、鮪魚、Nono今年3月到帛琉出外景，2位女藝人同住一房，鮪魚因手機掉進水裡故障，於是向Nono借平板電腦使用，卻發現Nono偷拍她的裸照，還將照片分享給男友，2人因此翻臉，鮪魚4月初委託律師提告妨害秘密、妨害風化等罪。

檢方偵查中曾勸雙方和解，其期並進行調解，但是徐瑋吟不滿意辜菀允提出的解決辦法，和解因此破局。

檢方開庭分別傳訊徐瑋吟及辜菀允和她的男友，鮪魚拿不出她提告所稱的私密照，雙方曾經去一間通訊行試圖將平板內照片資料回復，釐清有無私密照，照片卻被刪除。辜菀允則表示，是為了回報男友住在哪裡，拍攝房間內的照片傳給男友看，可能不慎拍到鮪魚。

因雙方各有說詞，鮪魚卻提不出私密照片為證，檢察官無從判斷照片是否達到妨害風化或妨害秘密的程度，只能依罪嫌不足，處分Nono及許姓男友不起訴。

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(中時電子報)