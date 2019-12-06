自擴大國旅補助等措施推出後，為招攬國際觀光客來台人數，觀光局確定再放寬國際包機補助人數門檻；另為鼓勵國際旅客延長在台天數，入境包機旅客在台停留超過7天6夜，每位旅客補助1000元。新方案今日已獲交通部核定，將於近日上路。

交通部長林佳龍曾說，「陸客不來，我們自己來，也要爭取更多國際觀光客來。」其中「自己來」包括擴大秋冬國旅補助，截至11月底，申請突破357萬人次；而有效拓增「國際觀光客來」部分，繼減免中南部及東部機場的地勤費及降落費後，近日將再放寬國際包機補助門檻，另也擬將補助旅行業者赴海外拓展來台旅客市場。

交通部表示，台灣實施國際包機獎助已行之有年，針對日、韓、俄、港澳等地區，均已訂定不同補助額度，但有旅行社業者陳情指出，現行入境補助門檻為包機旅客實際搭載數須達客座數7成，往往會面臨招募到5或6成，未達門檻，一毛錢都領不到，降低拓展包機來台的誘因。

經過研商，觀光局提出「推動境外包機旅客來台獎助要點」修正草案，針對桃機、松機以外的機場，入境包機旅客實際搭載數，每架次只要達5成以上，即可依旅客數比例核給獎助金，達7成以上則回歸原獎助規定辦理，盼將國際客引流至中、南、東部，修正案已獲交通部核定。

修正案有新增規定，抵離桃機及松機以外的入境包機旅客，明年6月30日前在台停留7天6夜以上者，可增額補助旅行社每位旅客新台幣1000元。另為促進屏東恆春機場國際包機，也新增「抵達恆春機場入境包機旅客實際搭載數達50以上者」可獲補助，高於50人則每位旅客可另增額補助旅行社新台幣600元。

(中時 )