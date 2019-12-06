鴻海集團創辦人郭台銘5日與妻子曾馨瑩出席白宮耶誕派對，郭台銘透露有和美國總統川普見面，雙方談美國經濟、美陸貿易與鴻海在美投資等議題，但未觸及台灣。

據《中央社》報導，郭台銘晚間與曾馨瑩出席白宮耶誕派對，曾馨瑩著粉紅色大衣與會。郭台銘表示，這是第2次受邀出席。他在會後接受媒體訪問時說，有見到川普，但被問及與川普主要是談鴻海在威斯康辛州的投資還是比較敏感的政治議題時，郭台銘表示，「跟台灣沒有關係」，主要是談美國經濟、美陸貿易等許多敏感議題，但主要還是參加派對。

郭台銘表示，川普把他叫過去聊一下，針對世界經濟、美中經濟、鴻海在美國的投資狀況，有關中美貿易等議題，聽了一些川普的看法，也了解美國很積極希望製造業到美國投資。

郭台銘當天上午先前往白宮與官員會談約2個半小時，接受媒體採訪時表示，會談內容較機密為由不願多談，僅指美國做事較有效率，會把在美國的工廠做得很好。至於開會氣氛如何，郭台銘笑而不答，但他兩度表示，「這個時機敏感，還是不要談比較好」。他還會再到華府來，下回再談。

(中時電子報)