據專家分析新的衛星照片，北韓可能正準備重啟為衛星發射器和洲際彈道飛彈提供動力的發動機測試工作，此處地點正是川金新加坡峰會後、川普聲稱被拆除的基地。

密德伯里學院（Middlebury Institute）東亞禁止核武擴散計畫（East Asia Nonproliferation Program）主任路易斯（Jeffrey Lewis）表示，根據他們的合作夥伴星球實驗室公司（Planet Labs）商業衛星今天拍下的照片，北韓的西海衛星發射基地（Sohae Satellite Launching Station）有新活動，而設施的發動機測試平台上有個大型船運貨櫃。

路易斯告訴取得衛星照片的美國有線電視新聞網（CNN），今天之前，沒有在此處看過這個貨櫃，貨櫃出現代表北韓準備恢復在西海基地測試發動機。

詢及影像相關分析時，美國五角大廈及中央情報局（CIA）沒有立即發表評論。

路易斯表示，雖然發動機測試比起飛彈或衛星挑釁程度低，但西海的活動是重大發展，也是邁向更具威脅性武器發射的一步。

西海重啟活動的時機也向川普發送明顯訊息。北韓外交部官員本週稍早表示，平壤正在準備「耶誕禮物」給華盛頓，但警告說，川普政府會收到的禮物取決於未來幾天的事件。

(中央社)