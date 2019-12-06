陸媒觀察者網報導，針對美國國務院日前對中國駐美外交領事人員設限的做法，中方5日起實施對等反制措施。

據報導，中國要求美國駐中國大使館外交人員和美駐上海、廣州、成都、瀋陽、武漢總領館人員正式會見中方地方政府代表、正式訪問中國教育或研究機構，須提前5個工作日書面通知中國外交部。中方現行其他相關規定對美方依然有效。

10月16日，美方要求中國駐美外交人員在與地方官員會見之前，必須提前通知美國務院。中國駐美國大使館隨即指控此舉違反1961年「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on Diplomatic Relations）。

中國使館透過推特發文強調，維也納公約第25條規定，接受國應給予使館執行職務之充分便利，「但美方現在做的卻是完全相反」。

中國使館並聲稱，北京對美國駐中國外交、領事人員並無類似要求，光是去年，美方外交人員就拜訪中國大學超過160次。

不過，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）當時強調，新規不是為了切斷美中雙邊溝通，而是降低中方所設的溝通阻礙。

曾派駐美國駐北京使館擔任武官的史達偉表示，新規定只是回應美國外交人員在中國所受的待遇。他透露，美方外交人員在中國與當地人員接觸，必須事先請求中方同意，但請求常被駁回。

(中央社)