近日吉林省211工程大學延邊大學強制退學136名碩博士生引發熱議，校方表示這些學生很多都是念一半就不念了，沒辦退學手續，有3人入學15年，入學時間最短的也有8年。本報搜得其他16所陸校近日清退研究生，不乏復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師範大學等頂尖985陸校，有些學校還「一年兩清」，大有破釜沉舟的決心；今年4月蘇州大學一口氣清退484名研究生是最大宗。

一般說來，陸校對研究生相當「寬容」，不過今年2月大陸教育部發布《關於進一步規範和加強研究生培養管理的通知》，給了學校支持，不少學校開始大刀闊斧清退。

大陸碩博士生之前是不用繳學費的，但當時延畢、學習品質不佳的情況已經非常多，天涯論壇曾有人表示「國家養這樣的研究生不如養隻豬」。2014年之後研究生開始需要繳費，每年學費約8000元人民幣。

上月下旬，延邊大學公告清退研究生名單，一次清退16個學院136名研究生。名單中可發現將被清退的學生年齡最大的已經53歲，有3人是2005年入學，其他是2006到2011年不等。該校人文社會科學學院辦公室表示「這麼大規模清退，還是首次」；該校工作人員表示，有學生念到一半不念了，不少學生沒辦退學手續就擅自離校。

延邊大學清退研究生引發熱議，不過過去兩年來已有多所陸校清退研究生。根據本報統計，今年3月至今，至少有其他16所陸校清退研究生，包括：復旦大學12人（含9名外籍生）、上海交通大學11人（全是外籍生）、同濟大學51人、華東師範大學中文系12人，其中華東師大中文系4月5人、10月7人，「一年兩清」。

211工程大學方面，蘇州大學4月清退484名研究生，都是超過期限未註冊；上海東華大學去年1月清退35人、11月清退20人，也是一年兩清；貴州大學7月清退44人；中國傳媒大學清退61名超期研究生。

首都經濟貿易大學26人、上海理工大學3人、長江大學14人、武漢科技大學30人、安徽大學44人、寧夏大學29人、新疆農業大學39人、安徽建築大學29人。總計17校共清退1077人。

(旺報 )