雖然時間越來越接近年底，即將告別燦爛的 2019 年，《Pokémon GO》手遊卻活動多多，要讓訓練師家們輕鬆盤點今年用心抓到的寶可夢，並且讓它們進化到更強狀態，展現你身為訓練師的風範！在精彩的「朋友周」活動過後，《Pokémon GO》開發商 Niantic 緊接著宣布推出「進化周」活動，獎勵活動超多，寶可夢進化趁現在！

在《Pokémon GO》當中，寶可夢進化的方法有很多，有時候是性別差異，有時需使用特別道具，或是得將牠設為夥伴帶牠出去走走，亦或是得在特定時段或特定誘餌模組附近才能讓特定寶可夢進化，單是「進化」這一領域，技術含量就不少！為了讓先前訓練師們苦心抓到的寶可夢可以完美進化，訓練家們一定要把握珍貴的「進化周」！

*進化周活動時間：台灣時間2019年12月6日清晨起至12月12日止

*進化周活動內容：團體戰中出現進化道具的機率將會提高，而且誘餌模組的效果也會延長。除此之外，使用特殊方法進化的寶可夢出現機率將會提高。

(1)伊布、大岩蛇、毒薔薇還有結草兒等使用特殊方法進化的寶可夢，在野外、團體戰還有田野調查中出現的機率將會提高。

(2)大舌頭、飛天螳螂、拉魯拉絲、波克基古等使用特殊方法進化的寶可夢將在團體戰中登場。

(3)活動期間內，能從2公里蛋孵出小福蛋、無畏小子、醜醜魚和結草兒等寶可夢的機率將會提高。

(4)完成活動限定田野調查課題，就能獲得能幫助你進化特定寶可夢的進化道具。

(5)如果你夠幸運的話，還有機會遇見異色結草兒（草木蓑衣）、結草兒（砂土蓑衣），和結草兒（垃圾蓑衣）！

進化周活動時間內，也有加碼的獎勵內容，包含(1)所有誘餌模組的效果時間將延長為 1小時 （包含冰寒、磁鐵及藥草誘餌模組，原本效果時間是 30 分鐘）。(2)進化寶可夢時可獲得的XP加倍；(3)參加團體戰時可獲得進化道具。

進化周活動時間內，也將有特別的團體戰日，時間是2019年12月7日（星期六）11:00～14:00。活動內容包含：

(1)在一星團體戰中挑戰妙蛙種子、小火龍和傑尼龜。

(2)在二星團體戰中挑戰妙蛙草、火恐龍和卡咪龜。

(3)在四星團體戰中挑戰妙蛙花、噴火龍和水箭龜。

(4)在團體戰日活動時間內旋轉道館的轉盤，最多可獲得五張免費的團體戰入場券。這些團體戰入場券只能在活動時間內使用。

官方指出，無法同時持有超過一張以上的免費團體戰入場券，換言之你必須要免費的團體戰入場券用完後(參加團體戰)，便可在道館轉盤再轉到免費的團體戰入場券，當日活動期間最多能得到五張(過往一天只能有一張)。

透過策畫進化周活動，Niantic 官方也很暖心的點出「也許我們從寶可夢身上學到最重要的其中一件事，就是我們都有能力進化成更棒、更強大的自己」。今年你完成給自己設下的成長目標了嗎？看著手中的寶可夢慢慢進化，是不是也給你帶來了一點進步的動力！？除了參與特別的「進化周」活動，也一同醞釀迎接 2020 年，許下新年目標與心願吧！

(中時電子報)