台中市長盧秀燕6日在市議會總質詢時允諾，肉品市場絕對會遷建，而且明年6月會宣布新址。（盧金足攝）

台中市北區肉品市場何時遷建備受地方關切，市長盧秀燕6日在市議會總質詢時宣示，肉品市場絕對會遷建，而且明年6月會宣布新址。

市議員陳政顯今日在市議會總質詢指出，台中市北區肉品市場被地方視為鄰避設施，常因異味及汙染問題遭抗議，加上周遭近年來人口密集，肉品市場遷建問題懸而未決，讓市府常成攻擊箭靶，質疑經發局會將原址列入選址考量，要求今年底要有明確方向，市長任內啟動實際的遷移工程。

盧秀燕強調，肉品市場遷建牽涉到許多專業問題，不只選址，也要符合民意，以及進駐肉品商的專業問題，選址作業需審慎為之，預計明年6月底前將對外宣布。

經發局說，台中市肉品市場設備老舊，都市計畫已變更使用分區，市府正積極選址中，就適宜遷場地點並進行可行性分析評估，包括軍方閒置土地、閒置公有地、市府規劃中的產業園區、公營事業閒置土地等，也將審視鄰地土地使用現況、交通可及性以及與現有肉品市場區域的關聯性等，盡快完成選址作業，遷場前先積極與地方溝通。

至於肉品市場現況，經發局在遷場前持續改善鄰近區域生活品質，包括場內下水道系統，利用雨汙水分流，將汙水集流至汙水處理場，避免流入周遭河川。

目前也已在豬隻運載車卸載區，增設3條格柵汙水溝，處理場槽體也加掛黑網，加上汙水場曝氣池改善工程，有效阻隔異味，降低對周遭居民的影響。

(中時 )