砷化鎵整合元件廠—全訊科技(5222)11月合併營收為5182萬元，較10月下滑43.14%，較去年同月則大幅成長357.65%，受到11月營收下滑影響，今天股價先跌後漲，由於明年來自中科院的訂單能見度高，且在海外國防軍事領域訂單已有不錯斬獲，全訊將於明年設立新廠，進一步擴大功率放大器(PA)模組產能。

全訊科技為砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)及功率放大器(PA)模組廠，也是國內唯一專業砷化鎵(GaAs)整合元件公司(IDM)，目前約80%營收來自國防軍事領域，產品主要應用在電子掃描主動相列雷達、防禦飛彈尋標系統等，第4季因中科院訂單明確，全訊預估月營收表現都能維持在高檔，累計前11月合併營收4.94億元，年增率達59.35%。

全訊站穩國防軍事領域後，產品逐步拓展至商用領域，包括：微波功率放大器元件、單晶微波積體電路與低雜訊高增益元件三大產品線，應用範圍包括無線區域網路與安全監控系統等，並已投入5G小型基地台所需毫米波功率放大器產品，公司近幾年持續增加產品附加價值，提高客製化程度更高的模組產品出貨比重，帶動毛利率逐步攀升，自2017年的42.2%於去年拉高為48.2%，今年上半年更達49.8%。

全訊表示，明年來自中科院訂單能見度高，且在海外國防軍事領域訂單部份，最大外銷國為以色列，其次為印度與俄羅斯，公司在拓展海外市場上已有不錯斬獲，公司將於明年設立新廠，期進一步擴大功率放大器(PA)模組產能，推升公司未來營運。

(時報資訊)