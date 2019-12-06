封測廠華泰電子（2329）受Flash訂單需求下修、電子代工（EMS）需求步入淡季影響，預期第四季營運將明顯轉淡。雖然公司對明年營運仍審慎樂觀，但今日股價仍開低走低，早盤最低下跌5.02％至15.15元，在封測族群中表現墊底。三大法人本周合計仍買超420張。

華泰2019年1～10月自結合併營收148.64億元，年增20.43％，續創同期新高。前三季稅後淨利5.42億元、每股盈餘0.98元，較去年同期顯著轉盈，創近4年同期高點。不過，10月自結合併營收14.45億元，月減3.52％、年增6.31％，降至近7月低點。

華泰昨日法說會中表示，今年營運顯著成長，主要受惠NAND Flash上游晶圓廠產能陸續開出，價格下跌帶動客戶積極拉貨，使華泰封測產線稼動率顯著提升。在需求增加下，公司對此調整邏輯IC產能配置，帶動Flash封裝產能增加12～15％。

華泰指出，第三季記憶體相關封測稼動率達90～95％、邏輯IC維持約7成，EMS平均8成多。不過，因東芝記憶體工廠停電影響產出，晶圓廠調控供給導致NAND Flash價格止跌回升，客戶暫緩晶圓拉貨、對Flash模組及封測需求下修，造成華泰10月營收下滑。

因客戶基於成本考量暫緩晶圓拉貨，庫存去化速度亦有修正，加上EMS步入淡季，華泰預期11、12月營收將續降，第四季營運將出現明顯修正。不過，由於固態硬碟（SSD）需求預期仍將高度成長，對明年營運仍審慎樂觀，看好營收仍能成長。

華泰2016年積極投資新產能、資本支出高達26.79億元，但2017、2018年遭逢晶圓廠製程轉換導致Flash供給短缺，資本支出驟降至6.77、7.72億元。今年主要聚焦充分利用既有產能，前三季資本支出約5.19億元。

華泰表示，考量市場競爭狀況及成本結構因素，認為投資DDR4 DRAM業務不具競爭優勢，故對DRAM封測著重不多，但已對下一世代產品預做準備。另外，由於客戶對SSD需求預期仍將高度成長，若此趨勢不變，預期明年資本支出可能增加。

(時報資訊)