戴錫欽提出林昶佐跟卡神楊蕙如與謝長廷的關係圖，質疑若照林昶佐標準是否可以比照推出這樣的抹黑文宣？（陳俊雄攝）

被列入國民黨不分區立委的吳斯懷遭到外界質疑，林昶佐也趁此抹紅林郁方，戴錫欽質疑林母在大陸擔任具官方色彩的仲裁員，是否也可藉此抹紅？（陳俊雄攝）

在北市中正、萬華區尋求連任的無黨籍立委林昶佐，最近散發數波攻擊對手國民黨立委參選人林郁方的文宣，林郁方上午與台北市議員戴錫欽舉行記者會，質疑林昶佐「不抹黑就不會選了嗎？」林郁方強調，吳斯懷、楊蕙如的事情社會都有公評，他們都要為自己的言行去負責，但選舉期間每一個人都應該拿你的政績來讓選民評斷，而不是依賴抹黑。

林昶佐最近推出了把吳斯懷與林郁方連結、質疑林郁方推動捷運萬大線都更是假都更、出席率質詢率偏低、未推動長照等福利政策，對此林郁方與戴錫欽上午舉行記者會反駁。

林郁方表示，他在林昶佐還在念中學時就已經推動捷運萬大線都更，至於立委任內的質詢率、出席率這都有資料可以查詢，且他問政品質也受好評，在18年任期內，林郁方的出席及質詢率皆維持高於當時的水平，因而多次榮獲「商業週刊」、「中國時報」、「蘋果日報」、「財經立法監督聯盟」的公開評選和表揚，林昶佐引用的數據完全不實。

針對吳斯懷被列入國民黨不分區名單，林郁方表示，吳斯懷到目前為止言行有問題的話，那執政的民進黨政府就應該辦，他不是只有通過這個法案就可以辦他。吳斯懷將軍進進出出大陸，這個社會都有公評，那他們要為自己的言行去負責，而不是由林郁方為吳斯懷負責。

林郁方也反問林昶佐，以前跟黃國昌是同一個黨，在時代力量林昶佐黃國昌的每一件事，要不要對他負責？林昶左跟楊蕙如也算很熟，當初還一起為謝長廷打仗，楊蕙如今天的行為，你要不要為她負責？

林郁方指出，他不是口頭上說說長照，而是實際行動去做，像東門里的國軍醫院原本將遭廢除，但在他的爭取下保留成為三軍總醫院在台北地區的門診中心，現在有許多老人家都是在此復健。

戴錫欽指出，2008年謝長廷競選總統時，楊蕙如擔任謝辦的網路執行長，林昶佐則是青年部執行長，最近楊蕙如爆出養網軍逼死外交官，林昶佐有沒有養網軍雖然外界不敢確定，但他在選舉過程當中，用這些抹黑的文宣及做法，其實跟楊蕙如在網頁上所做的事情並沒有太大差別。

戴錫欽更抨擊，類似林昶佐有藝人背景的民意代表先進很多，這裡頭包括現任的余天，還有過去的葉啟田、張帝等人，他們都是優秀的演藝人員，但從來都沒有一個由演藝圈轉入政壇的人，會利用公職身分跟各級政府要大筆補助，而且還出售門票從中牟利。

他強調，余天沒有這麼做，張帝沒這麼做、葉啟田更沒這麼做，但林昶佐這一點倒是跟楊蕙如很類似，跟各級政府要補助辦活動，而且還賣門票。由於時代力量先前曾因此開除向政府要補助的某前不分立委黨職，他推測這或許是林昶佐離開時代力量的原因。

林郁方指出，他以往的每一件事情，都是為了地方的建設更好，都是為了讓中華民國更安全、讓中華民國更安定，希望選舉回歸到基本面，大家比政見比牛肉、比建設，不要老是用一些栽贓抹黑的方法來試圖混淆視聽，騙取選票。

(中時 )