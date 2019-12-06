總統蔡英文日前與青年座談時提及，勞動部已把「最低工資法」送到行政院審議，但希望社會再給政府多一點時間去做得更好；行政院院長蘇貞昌也向立委承諾會在本會期把該法送至立法院審議。勞動部部長許銘春今天表示，政務委員林萬億已經召開完畢審查會議了，最低工資法就是等院會審查，審查過了之後就送立法院，「原來草案沒有太大問題」、僅做些許文字上的微調，未來排進立法院希望支持行政院的版本。

最低工資法是蔡英文2016年競選時的勞工政見之一，不過遲遲未送至立法院，先前也傳出行政院擬擬把最低工資法中的「行政院應在20天內核定」及說明欄中的「再度報行政院後不得拒絕」等文字刪除。

許銘春今天出席「亞太青年勞動力」趨勢論壇，會後接受媒體採訪時表示，最低工資法目前僅做文字上的微調，「草案的架構與精神沒有太大的調整」，至於是否把「再度報行政院後不得拒絕」等文字刪除？她僅說，「基本差不多」。

許銘春提及，自從總統蔡英文上任後，年年調漲基本工資，行政院也尊重基本工資委員的意見，如去年時任行政院長的賴清德10天後核定，今年行政院長蘇貞昌甚至1天就核定。

許銘春指出，最低工資法草案也明訂，應針對最低工資成立研究小組，不讓基本工資淪為喊價，希望用專業、客觀的數據提供給審查委員、更容易凝聚共識。

(中時 )