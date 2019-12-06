楊蕙如網軍事件延燒，綠營忙著撇清，國民黨副秘書長蔡正元上午在臉書發文，轟民進黨政府是網軍政府，台灣成網軍共和國，呼籲台灣人起議，推翻網軍政府，消滅網軍共和國。

蔡正元說，台灣人突然發現台灣的真名是「網軍共和國」，上至總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇、駐日代表謝長廷、一掛的綠色立委，下到各地綠營市議員，都是暗黑網軍的要員。

他說，這個邪惡的網軍政府，設立楊蕙如的網軍東廠，專幹網軍血滴子的事，暗黑中還有很多楊蕙如，在吸取台灣納稅人的血汗錢。網軍共和國的統治階級，用稅金豢養楊蕙如們，比豢養綠媒更嚴重。

蔡正元說，台灣人如果不起義，剿滅網軍政府，將世代活在網軍共和國威勢之下，還傻傻的自以為是民主自由。

他強調，台灣人辛辛苦苦賺錢繳稅，還以為繳稅建設台灣，稅金卻被網軍政府，拿去豢養網軍血滴子，是可忍孰不可忍。起義的時候到了，台灣人起來吧！用你們微薄的雙手之力，為了下一代的台灣前途，推翻網軍政府，消滅網軍共和國。

(中時 )