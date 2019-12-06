民眾代表進入議會向議員陳情。（洪榮志攝）

台南市議會多位議員提案的《台南市設立地面型太陽能光電設施審查自治條款》，日前通過一讀會後，引發外界高度關切。500多位市民6日群聚議會陳情，指該條例將所有地面型光電並為一談、疊床架屋又溯及既往，更有侵害人民權益之內容，恐衝擊台南綠能產業、扼殺地方經濟發展，要求台南市議會撤銷提案。議會表示，此案經內部協商後，初步決定將暫停討論，留待下個會期處理，但此決議仍需二三讀通過。

陳情行動發起人蘇守源表示，該自治條款十分不合理，未考慮地面型光電的個別狀況就通通混為一談，且中央已有全國通用之審查辦法，地方不宜再疊床架屋、降低行政效率，而包山包海的規範恐造成不同類別的光電計畫窒礙難行，讓台南綠能將全面停擺。

另外，該條例也溯及既往，將衝擊台南目前已談定的綠電投資，包含Google、東京電力、台積電等企業，根本是把台南到手的投資往其他縣市推，如此一來，台南的工作機會、地方發展、經濟發展也會全面跟著停擺，實在無法接受。

反對代表王吉明也表示，該條款還有損害人民權益的條款，像有些地面型的光電是在私人土地上設置，但該條款卻要求要規畫設置目前毫無法源的「環境人文保留區」，造成人民經濟生產來源的土地有部分不能利用，簡直是「侵門踏戶」搶土地。

王吉明認為，該條款過度干涉地主的民間契約，將審定期限、賠償等內容含括在內，已違背契約自由化原則；他更直言，該條例根本沒有經過全面思考，將陷參與太陽光電計畫的市民於不義，要求民代勿把人民的權益當成自己作秀的道具。

現場民眾還遞交「支持中央綠能政策、對地方光電自治」的聯署書，要求連署的議員拿出專業、看清楚草約內容，不要讓將影響全台南綠電投資、地方經濟發展的自治條款蒙混過關，也不要再傳遞太陽能版有毒的錯誤資訊。

(中時 )