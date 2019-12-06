高巿府新聞局長王淺秋請辭，接任國民黨總統參選人韓國瑜競選團隊的總發言人，高雄巿副巿長葉匡時表示，王淺秋是在1、2個星期前跟他討論，另配合韓巿長競選的需求，所以訂在今天請辭。

葉匡時說，王的辭呈是在前幾天就已經拿給他，至於由行國處長丁樂群接任新聞局長，他認為以丁在國際外交的經驗及行政經歷，接任局長應該是可以勝任、沒有問題。

新任新聞局長丁樂群表示，他是2天前接到消息要接任新聞局長，因為他是團隊的一員，所以接受任何的挑戰。

對於他接行國處長也沒有很久，即轉任新聞局，丁表示，他相信新聞媒體會信任他、也會信任巿府團隊的能力，不會因為一個人的調動，而有改變，業務也會在既有的基礎上繼續進行。

他表示，接受任何一個工作，都必須要面臨挑戰，會全力而為，而且基本上他的工作是服務媒體，會建立良好的互動。

至於民進黨團質疑王請辭的時間點是要領年終獎金？丁樂群說，他不認為王是因為這樣的考量，如果以王前局長是為了讓預算審查能告一段落，才來請辭，對她來講是比較合理。但丁也說，按照請領年終的標準，12月1日在職是可以請領的，這是王淺秋的權益，也是法律的規定。

被問到還有沒有首長要請辭？葉匡時表示，他沒有聽說。

(中時 )