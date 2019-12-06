台灣民眾黨不分區名單排名第7的新光人壽副總經理兼新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈，與北市府顧問蔡壁如6日上廣播節目專訪，吳欣盈分享2年前為了幫職棒開球，不只練習6個多禮拜，還特別找教練特訓，而民眾Call in嗆這麼簡單事情，卻花太久時間，質疑吳的能力。

吳欣盈表示，新光人壽在2、3年贊助棒球活動，贊助人要開球，雖然曾在高中玩過軟球，但是沒有認真打過，他們說女生可以在中間丟球，距離比較短，但吳認為，要丟就丟像樣，不管男與女，要做就要做最好，練了快一個月，剛好開球那天下雨，顏了兩個禮拜，大概花了六個禮拜時間練球，下班去棒球場跟教練練球，開球要做就要做最好。

廣播開放Call in時，有聽眾猶豫選舉要投民眾黨或親民黨，但他質疑，吳欣盈開球，練了六個禮拜還請教練，聽眾表示心裡有點害怕，這麼簡單事情花那麼久的時間，跟民眾黨的民眾到底又沒有站在一起，認為太勞師動眾，質疑吳欣盈的能力。吳欣盈回應，要做就要做最好，這位聽眾可能說不定棒球隊國手，覺得很簡單，但自己沒有天份、需要多一點努力。

(中時 )