歌手謝和弦昨晚驚傳2度呼麻被捕，據悉遭老婆大義滅親報警逮人，未料竟又爆出被捕前疑似和直播主莉婭「開房間」，讓外界好奇婚姻狀況是否亮起紅燈？對此名嘴狄志偉則好奇老婆動機，究竟是不想看老公被毒品控制？還是醋勁大發？

狄志偉臉書全文。（圖／狄志偉臉書）

謝和弦2度呼麻被捕，報警的居然就是老婆Keanna，這讓名嘴狄志偉直呼震撼，認為夫妻倆平時常曬恩愛，如今老婆竟成了檢舉人，感嘆應該是走到絕路才出此下策，不過更好奇的是謝和弦被捕前，疑似和直播主莉婭「開房間」，也讓他好奇老婆動機究竟是「不想看老公被毒品控制」，又或者是「醋勁大發」？至於謝和弦再爆出吸毒，也讓狄志偉推測應該是生病了，才會靠吸毒逃避現實，但也不排除生病了，才會有很怪異言行舉止。

對於謝和弦曾寫《謝謝你愛我》此歌送給老婆，對照現在狀況讓狄志偉直呼諷刺，推測若謝和弦劈腿在先，也就怪不得老婆報警檢舉吸毒，但夫妻倆的婚姻狀況只有他們兩人最清楚，更喊話謝和弦能早日擺脫毒品，別再有荒腔走板脫序行為。

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(中時電子報)