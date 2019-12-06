聖誕節即將熱鬧登場，聖誕禮物買了沒？不管是朋友聚會或公司同事們的交換禮物聚會，還是要送給自己、給另一半的聖誕禮物，難免都讓大家煩惱一番，露天拍賣針對商品類別與價格統整出三大類購物清單，並且再搭配美國eBay與日本樂天的海外商品促銷，在台灣就可以買到國外價格優惠的聖誕禮物，送禮自用都超威！

搶先預告露天海外聖誕跨年活動為12/17至1/6，推出多項優惠折扣碼、特殺商品以及滿額免運活動，以及天天免費玩拉霸機拿最高$10,000元超殺折扣碼，天天玩天天折，聖誕禮物買到失心瘋！

第一類：美妝保養，露天推薦Kiehls冰河醣蛋白保濕霜以及雪花秀的順行潔顏油，現在的女性幾乎天天帶妝出門，所以臉部的清潔相當重要，一不小心就可能會造成痘痘的滋生，雪花秀的潔顏油清爽不油膩，很適合台灣人的氣候。而清潔完的後續的保養也是不可忽視，尤其是擦完保濕商品後，Kiehls的保濕霜足可以鎖住油與水，讓上妝後使妝感更加服貼。

第二類：生活居家這次我們要推薦的不是萬惡的馬克杯，而是2019年海外限定的星巴克保溫杯，星巴克每年在各國都會推出一系列聖誕節週邊商品，然而透過露天站上的跨境代購服務，就能找到許多美國、韓國和日本等國的星巴克限定商品，並且海外現貨直送免代購，星巴克迷們絕對不能錯過！聖誕節對外國人就像是過年，12月的每一天都在期待25號的到來，因此各大品牌燈會推出聖誕倒數月曆，也稱作將臨曆，而近期上映的迪士尼冰雪奇緣2聖誕倒數月曆也相當熱搜，每日打開當天的小格子，裡頭就有許多不同的巧克力送給你，天天開箱都有開箱的樂趣。

第三類：家用電器露天推薦今年最夯的Panasonic EH-NA9B奈米水離子吹風機，不必找代購商品直送來台，新一代吹風機擁有多項護理模式，針對不同需求可以切換不同種功能，輕鬆吹出滑順秀髮，還有臉部保濕模式，一台多功能根本就是女孩們的夢幻聖品。再來，科技的進步讓3C產品越來越強大，生活也越來越便利，超級推薦，Apple HomePod智能喇叭以及Google Nest Hub Max智慧語音助理，超智能的設計，讓生活更加簡單。另外還有BALMUDA蒸氣烤麵包機，擁有時尚外觀和完美的蒸氣技術，可以完全還原麵包剛出爐的最佳口感。

(工商 )