電影《大說謊家》由金獎影后海倫米蘭和實力派演員伊恩麥克連在大銀幕上首度合作，導演比爾坎登將故事聚焦於展現兩人神主牌級超強演技的雙人戲，藉此機會見識他們的演出風格有什麼差異，結果竟然「完全不同！」導演發現：「對海倫來說，即興發揮才是在銀幕前捕捉完美時刻的關鍵，但是伊恩卻是喜歡唸過腳本、透過道具和服裝等東西事先做足練習，所以兩位演技派大師，一人喜歡彩排，一人不那麼喜歡彩排，這其實相當有趣。」

在釋出的《說謊大對決》影片中，他們將謊言角力戰延伸到戲外，「海倫的演技非常純熟，和她對戲，得要小心別光是欣賞她的演技，而且必須要努力把我的角色詮釋得也跟她一樣明確，這樣看起來才不會差太多（笑），所以應該說是她讓我保持在戰戰兢兢的狀態！」伊恩麥克連笑說：「不是每個演員都能從我這兒得到這等讚美，我尤其欣賞她直來直往又親切迷人的個性，所以雖然在幕前刀光劍影互相較勁，但下了戲我們相處得很好，在片場總是開懷大笑。」

海倫米蘭。（華納兄弟提供）

海倫米蘭則說伊恩就是老朋友了，「他總會逗我笑，有時換我逗他笑，因為我們倆都是出身自傳統劇場的戲劇演員，有許多相似的生活和工作經歷可以無所不聊，也讓我們一碰頭馬上就可以非常投契。」這樣輕鬆的關係從片場延續到銀幕上，一開始真的會讓人看不出兩人角色間盤根錯節的複雜情感。「我們才不想讓角色的複雜度輕易曝光呢！」海倫米蘭表示：「這部電影包含很多層次，表面上看起來或許挺單純，但其實背後還有很多能挖掘、每個人心底都會有的黑暗面，會以聰明的方式讓人驚喜連連。」電影12月13日在台上映。

(中時 )