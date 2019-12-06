200元溫泉券也延長 統一至明年1／31 11:572019/12/06 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 溫泉券比照國旅補助，統一延長至明年1月31日。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院12月4日宣布，秋冬國旅補助及夜市抵用券，均延長至明年1月31日，但配合國旅補助的溫泉券期限只到1月23日，引來使用期限不一致的質疑。交通部今日拍板定案，溫泉券也統一延長到1月31日。 考量1月24至1月29日是農曆新年假期，補助本就不適用，交通部觀光局與業者溝通協調後，認為還是以簡便為原則，決定將200元溫泉券比照國旅補助，統一延長到1月31日。 (中時 ) #補助 #溫泉 #統一 #交通部 #期限 也許您會感興趣 推薦閱讀 花東快速公路 交通部允諾重啟可行性評估 13:092019/12/02 生活 葉匡時不解...高捷何時確定延伸屏東了？交通部：屏東縣府有爭取 23:452019/12/02 生活 擴大國旅秋冬住宿優惠 旅館公會建議延長至明年1月底 15:362019/12/03 生活 拚交通科技4兆產值 白皮書明年出爐 20:342019/12/03 財經 拚交通科技4兆產值 白皮書明年出爐 04:102019/12/04 財經要聞 10年投資2兆 勾勒交通科技產業願景 04:102019/12/04 生活新聞 專家籲機車產業抓準浪潮 04:102019/12/04 生活新聞 工商社論》交通部請充分揭露決策資訊以平息政策轉彎爭議 04:092019/12/05 財經要聞 智慧運輸 5年投入60億 04:092019/12/05 財經要聞 靠統一發票發大財 8年來創造488位千萬富翁 10:332019/12/05 財經 生活熱門新聞 卡神為何落此下場 全因手賤在PTT留10字 - 生活 別被騙了！星巴克咖啡點這Size才划算 - 生活 好市多這商品疊超高 網嘆：台灣人日常 - 生活 B群吃到險失明 營養師曝問題在這 - 生活 好市多7款最愛開箱 網喊：新必買清單 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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