行政院12月4日宣布，秋冬國旅補助及夜市抵用券，均延長至明年1月31日，但配合國旅補助的溫泉券期限只到1月23日，引來使用期限不一致的質疑。交通部今日拍板定案，溫泉券也統一延長到1月31日。

考量1月24至1月29日是農曆新年假期，補助本就不適用，交通部觀光局與業者溝通協調後，認為還是以簡便為原則，決定將200元溫泉券比照國旅補助，統一延長到1月31日。

(中時 )