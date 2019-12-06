「卡神」楊蕙如因涉嫌在網路發文攻擊外交部大阪辦事處，引起各界撻伐，昨(5日)蔡英文總統雖強調不認識她，但卻遭網友翻出2008年的同框照打臉，對此民進黨主席卓榮泰今上午陪同立委參選人林淑芬掃街時，則替蔡英文消毒，「即使辦過活動同框，認不認識自己主觀感覺很重要。」

卓也強調，路上碰到很多人打招呼，我們感到非常熟識，但一時間想不出來，幾年後沒有任何聯繫，那就沒辦法說熟識，至於是不是認識？當事人他主觀意識我們應該尊重。

對於外界聚焦卡神爭議，超過下架吳斯懷的聲量，是否擔心重創綠營選情，卓榮泰回應，「這就是另外在帶風向，國民黨提出這樣不分區名單，包括吳斯懷等人，在民間造成傷害非常大，到現在為止後勁還是非常強。」

卓榮泰表示，卡神已有司法審判，司法會呈現真相，「兩個對台灣造成的傷害是不同的，一個可以用司法釐清，一個是到目前都沒辦法阻止進到國會，這才是最大的傷害性。」

(中時 )