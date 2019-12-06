2019年邁向尾聲，即將迎來2020年，為了讓用戶能完整了解今年自己在平台上的動態，Spotify創建了個人化的回顧清單，甚至還有獨家十年回顧，讓用戶們可以聆聽2019年、以及在這十年以來最常被播放的歌曲以及歌手。哪首歌陪你度過了不同的季節？走過人生高低潮，快來瞧瞧。

想知道的話2019你的Spotify個人回顧清單，或是十年回顧，打開Spotify App並登入spotify.com/wrapped，可以看到你的2019的個人回顧，當中也包含你的年度最常聆聽歌手、年度最常聆聽歌曲、各個季節最常聆聽曲目、年度最常聆聽Podcasts與類別，還有你今年一共花了多少時間在Spotify上。

今年，Spotify還透過凸顯世界各個地區的歌手，來顯示每個用戶聆聽的全球性。如果你是已經訂閱了至少兩年的Spotify用戶，則可以獲得更個性化的回顧摘要，來凸顯過去十年內最常被聆聽的歌手和使用Spotify的時間，包括年度最常聆聽的歌手與歌曲。

此外，Spotify Premium用戶可以更進一步的得到個人的年度數據故事以及收聽年份的分析，包括你的年度歌手發掘數量、以及你今年發掘的年度最常聽歌手。

Spotify Premium和免費版本的Spotify用戶都可以使用個人化的2019回顧或是我的十年回顧小卡，分享至個人Instagram、Facebook、Twitter或Snapchat。(Spotify提供／黃慧雯台北傳真)

而Premium和免費版本的Spotify用戶都可以使用個人化的2019回顧或是我的十年回顧小卡，分享至個人Instagram、Facebook、Twitter或Snapchat，與朋友、家人以及你的個人關注者們共享回顧。Spotify將根據你的歷史收聽紀錄，總結你所喜愛的熱門曲目、歌手和音樂類型，在個人化的播放清單中重現你最愛的那些歌曲，或者在今年以及十年之中查看台灣地區在Spotify上最受歡迎的曲目。而歌手們與Podcaster們也可以透過歌手與Podcasts回顧，發現自己的音樂和Podcasts如何串聯世界各地的粉絲，得到更多insight。

(中時電子報)