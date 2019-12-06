中共黨媒《環球時報》今天社評稱，陸美關係處在前所未有的十字路口，美國一些人表現出要徹底毀掉建設性陸美關係的強烈意圖。如何不讓那些極力想把美陸兩國引向「新冷戰」的勢力得逞，是重要課題。首先要看清陸美當前摩擦的領域和實際烈度。美方最激烈的攻擊發生在經濟和意識形態領域。經濟上主打貿易戰，同時明顯傾向高科技「脫鉤」；意識形態領域表現尤其激進，攻擊方式簡單粗暴。

社評指出，大陸駐美大使崔天凱4日表示，必須高度警惕，正當貿易爭端複雜難解時，一些破壞性勢力正在趁虛而入，「脫鉤」「新冷戰」「文明衝突」等極端主張登堂入室。他還說，美國一些人把矛頭指向大陸的執政黨和大陸的國家制度，試圖在陸美之間重建經濟、科技和意識形態的「柏林圍牆」，在兩國人民之間散布敵意，甚至在兩國之間挑起衝突。

社評稱，美國在軍事上做的事情一是加快研製部署高技術裝備，二是增強大陸周邊的基地網路建設，三是增加了在大陸近海搞所謂「自由航行」挑釁的頻度。

這些加在一起大幅改變了陸美關係的面貌，讓一種緊張的氣氛在兩國之間彌漫並日益濃烈。

社評說，當年美蘇冷戰也非一下子就成形的，而是在雙方的激烈互動中不斷加碼，最終變得無法逆轉。陸美現在的情況與當年的美蘇有本質的不同，這為雙方不搞成相互鬥狠的兩國關係螺旋式下墜提供了可能性。

社評指出，大陸要毫不動搖地繼續擴大對外開放，包括對美國的開放，讓這個進程與對美方挑釁開展反制相互協調起來，避免只顧其一不計其餘。要相信，大陸對外開放的戰略取向有瓦解美方激進政策的長期效能，大陸要有耐心等待這一作用的逐漸顯現。

社評表示，大陸無需與美攀比向對方展示強硬姿態的氣勢，在韌度和彈性上超過美國，在謀略和迴旋力的層面更勝美國一籌，應當成為大陸社會與美周旋中的戰略驕傲。讓美國一些菁英極力想要推動的冷戰落空，讓大陸的發展在惡劣的美方態度面前繼續保持如魚得水的態勢，有力前行，陸方就將笑到最後。

社評強調，陸美關係的未來走向絕不能掉入那些激進美國菁英編寫的劇本裡，大陸必須有卓越表現，讓實際的陸美關係跳出這個劇本，讓人類的大國關係第一次徹底擺脫「修昔底德陷阱」。那將是大陸的成就，也將是陸美的共同成就，崛起的中國將因此無愧於整個人類的21世紀。

(中時 )