根據促轉條例，行政院促進轉型正義委員會應於成立起2年內提出任務總結報告後解散，明年5月期間將屆，促轉會代理主委楊翠今出席「518民主化運動特展」受訪表示，促轉工作未來如何移交及規劃長期國家高度推動都會在總結報告做適當規劃，由於業務龐雜，需要整體思考評估，目前仍在研議中。

借鏡韓國推對國家轉型正義，民進黨立委林靜儀邀請韓國「518民主化運動特展」移展台灣，即日起於台北市杭州北路審計大樓對面空地舉辦，免費開放參觀。林靜儀表示，希望藉由特展讓更多人了解轉型正義是民主國家必須要做的，同時藉由了解其他國家做法得到啟發。

林靜儀指出，轉型正義最重要是釐清真相與補償等必要制度修訂，2016年民進黨在國會取得多數後開始推動轉型正義，相較之下韓國早在多年前推動轉型正義，系望透過特展移展台灣的方式，促進台灣與亞洲周邊國家轉型正義經驗交流與互動。

韓國學中央研究院長安秉旭表示，轉型正義最重要是為人權，人權保障推動是民主國家的責任與發展重點，歷史傷口重建、彌補是民主發展的重要環節，當今社會不是一國可以改變世界，應該全世界多元化一起來參與。

楊翠說，今年6月到韓國國會參訪，看到民意殿堂展現自己國家過去的傷口，邀請民眾撫觸傷口，喚起社會和解，這樣的做法令人非常感動，韓國提供台灣推動轉型正義的經驗與突破困難點的參考，對台灣從事轉型正義有激勵作業，除特展移師台灣外，明天促轉會也邀請韓國相關學者、NGO團體座談，探討台、韓轉型正義的歷程。

(中時 )