新竹市政府近日舉辦2019年災害防救深耕第3期計畫「韌性社區發表會暨企業防災簽約儀式」。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府近日舉辦2019年災害防救深耕第3期計畫「韌性社區發表會暨企業防災簽約儀式」，由韌性社區及防災士分享成果與心得，會中也與民間企業簽訂災害防救合作備忘錄，以期災害發生時能投入更多民間企業資源，提升民眾自救、互救防災能力與觀念。

消防局長李世恭指出，新竹市韌性社區是由新雅里及科園里所組成，而第1屆的防災士、新雅里陳添進與康明珠夫妻檔，原本對於防災領域及CPR等基礎急救就有興趣，本身也是新雅里巡守隊成員，平時熱心參與社區大小事、關心獨居老人。

此次受到里長的鼓勵，參加今年度防災士的培訓，夫妻2人在訓練過程中學到許多重要觀念，希望將所學的防災知識，運用在社區防災推廣，期許自己對社區做出更多貢獻。

而簽定災害防救合作備忘錄儀式則是由消防局副局長陳家慶代表出席，陳家慶說，韌性社區為內政部消防署近年主要推動的計畫之1，希望在地社區具有災害容受力，面對災害時能快速反應及回復，透過訓練課程協助社區建立社區防災組織、辨識社區風險、培養社區災害防救概念、擬定社區防災計畫、兵棋推演等工作，並推派社區民眾參與防災士訓練，提升社區民眾自主防災能力。

陳家慶指出，防災士是營造韌性社區的主要推手，不僅協助韌性社區各項工作推動，也在災時或災後引導居民自助、互助，使公部門的能量更易進入社區，並藉由持續運作機制建立，使資源投入效益擴大。

今年度另推派4名防災士參與消防署辦理的北區防災士培訓課程，並通過測驗取得防災士資格，未來可投入社區防災活動，提升社區自主防災能力。

陳家慶表示，因公部門能量有限，為進一步強化防救災資源，同時推動在地企業結合韌性社區，消防局也與「華誠土木包工業」簽定災害防救合作備忘錄，將在地企業的資源引進社區，作為社區防災的後盾，希望公私部門通力合作，提升新竹市整體防災能量。

此外，今年市府工務處及民政處補助113萬購置竹市前進指揮所各項裝備，改造消防局後勤宣導車為前進指揮所運輸車，也大大提升新竹市防救災能量。

(中時 )