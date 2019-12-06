搶救觀光再升級！交通部官員今（6）日透露，在交通部長林佳龍指示下，觀光局確定將再放寬國際包機補助人數門檻；另為鼓勵國際客延長在台旅遊天數，入境包機旅客在台停留達7天6夜以上者，也將增額補助旅行社。新方案已獲交通部核定，待完成法制作業後，本月就會上路。

根據觀光局統計10月國際旅客來台狀況，陸客大減五成，拖累國際旅客較去年同期略減2.2％，觀光局先前更預估，年底前陸客還會更少。面對陸客人數劇減，林佳龍曾表示，陸客不來，我們自己來，也要爭取更多國際觀光客來！

官員分析，首先在「自己來」的部分，包括擴大秋冬國旅補助，截至11月底申請突破357萬人次，成功帶動國內旅遊市場；而「國際客來」的部分，9～10月相繼減免台灣中、南、東部機場地勤費及降落費後，近日將再放寬國際包機補助門檻，另也擬將補助旅行業者赴海外拓展來台旅客市場。

交通部指出，我國實施國際包機獎助已行之有年，針對日、韓、俄、港澳等地區均已訂定不同補助額度，但有旅行社業者反映，現行入境補助門檻為包機旅客實際搭載數「須達客座數7成」，往往會面臨招募到5或6成，卻因未達門檻，一毛錢都領不到，降低了拓展包機來台的誘因，因而向林佳龍陳情，盼未達7成者可依比例補助。

經林佳龍指示研商後，觀光局提出「推動境外包機旅客來台獎助要點」修正草案，針對桃機及松機以外的機場，入境包機旅客實際搭載數，「每架次只要達5成以上，即可依旅客數比例核給獎助金」，達7成以上則回歸原獎助規定辦理，盼將國際客引流至中、南、東部，修正案已獲交通部核定。

此次修正亦新增規定，抵離桃機及松機「以外」之入境包機旅客，明年6月30日前在台停留7天6夜以上者，可增額補助旅行社每位旅客1,000元，盼能導引觀光客，前往中南部和花東及外島地區。

另為促進屏東恆春機場國際包機，官員說，也新增「抵達恆春機場入境包機旅客實際搭載數達50人以上者」可獲補助，高於50人則每位旅客，可另增額補助旅行社600元。

(工商 )