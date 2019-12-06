台南市立射擊場現有的電動靶機已使用多年，更有多達10多台毀壞無法使用。（南市射委會提供／洪榮志台南傳真）

臺南市射擊委員會6日在市議員呂維胤的見證下，向市府教育局遞交陳情書，提出設立室內空氣槍射擊場、彈藥庫專人管理、改善電動靶機和更新老舊射擊場設備等4大訴求。教育局長鄭新輝回應，指會立即請體育處向體育署爭取經費，改善現有問題，漏水、破損等較小規模的部分則會優先編列經費改善，給選手們一個優良的訓練場地。

呂維胤指出，目前臺灣射擊運動在已經取得的20 張東奧參賽門票中佔了5張，可見射擊運動風氣在臺灣日益興盛。但臺南市卻無室內空氣步槍射擊場，就連去年甫完工的國民運動中心射擊場，也因場地受限不能作為空氣槍射擊場；至於體育園區內原有的室內射擊場，又因土地屬國產署被拆除，導致選手只能去其他縣市練習，不僅不便民，也導致射擊選手流失、遭其他縣市挖角，建議市府應增設室內空氣槍射擊場。

射委會向教育局遞交的陳情書，提出4大訴求：（一）、近年臺灣射擊運動風氣日益興盛、成績優異，應盡速向體育署爭取經費，評估是否能向國有財產署租用土地，原地設立室內空氣槍射擊場，供臺南市民使用、練習。（二）、目前臺南市立射擊場之彈藥庫不僅破舊會漏水，更無監視器和專人24小時看管，不僅不符合法規，若有閃失恐危及社會安全，建議市府應編列人力，增設監視器並指派專人24小時管理彈藥庫。（三）、市立射擊場現有之電動靶機已使用多年，多達10多臺已毀護無法使用，應立即改善更新。（四）、市立射擊場多處設施都已老舊不堪，又因坐東朝西，到了下午會有西曬問題，難以使用，市府應翻修並打造成設備新穎、符合國際規範的現代化射擊場。

射委會主委蔡岳勳表示，臺南市有眾多選手都因沒有訓練場地，或是場地已老舊不堪使用，被挖角到其他縣市，像今年全運會女子定向飛靶射擊金牌的羅芊雅，雖是土生土長的臺南子弟，卻因苦無合格的場地訓練，只好送往臺北訓練；至於其他留在臺南的空氣槍選手，更是在賽前1個禮拜才能到其他縣市的室內靶場練習，如果市府不早日改善現有問題，未來不僅訓練上有斷層，也難以將人才續留臺南。

鄭新輝回應說，會立即請體育處向體育署爭取經費，改善現有的問題，而漏水、破損等較小規模的部分會優先編列經費改善，給選手們一個優良的訓練、練習場地。

體育處長林義順也回應，指在經過行政程序評估後，會積極向國有署爭取原有射擊場土地無償租用，並向體育署爭取經費，原地興建室內空氣槍射擊場。又因市立射擊場認養契約2020年2月29日即將屆期，到時將依認養程序，要求指派專人24小時管理；至於現有射擊場設備老舊、破損部分，將會再評估過後優先處理。

(中時 )