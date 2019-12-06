國民黨副總統參選人張善政競辦執行長周錫瑋，昨晚在臉書質疑蔡英文、謝長廷等人切割楊蕙如，將楊當衛生紙「用完就扔」，謝系還急著把楊當坨屎；不過台灣基進黨翻出一支周2008年與楊合影的影片，批判周「是忘記了，還是害怕想起來？」周上午打臉基進黨，澄清他是應消保會邀請拍攝保護消費者權益的影片，人、錢都是消保會安排，沒花分文公費，有何問題？其實他批判的是躲在楊背後的民進黨政客，很同情楊像免洗餐具，被政客「用過就丟」。

周錫瑋昨晚在臉書接連發文，指民進黨員楊蕙如「一字千金」，以「寶悍運動平台公司」發票，向向北市體育局請領核銷經費的發票上面竟僅「WTA活動規畫執行」9個字，就可請領1000萬元，一個字值100 萬。

周錫瑋指楊跟謝長廷關係密切，跟內政部長徐國勇、立委同台合影，幫高雄市的民進黨前議長康裕成作文宣（前議長真的只是花媽的橡皮圖章，小咖），向陳菊時的高雄市政府請款的公文，副本都送「謝系」議員，拿到億元；楊的FB，盡是吹捧蔡英文；楊是民進黨員。

周錫瑋以謝長廷說「跟楊不熟」、徐國勇說「很久沒見了」，酸諷指出：「管媽，政治圈裡都說，她是妳養的，妳怎麼不吭聲了？謝系，急著把楊蕙如當坨屎~這是走狗的下場，不值得同情。」

對於賴清德指「他們本來就是朋友」，周錫瑋說：「我笑了，賴清德真的知道，誰把他打到骨折？」

有關林飛帆指「卓榮泰、羅文嘉與我，也被她網路霸凌」、民進黨發言人李晏榕指「這是楊蕙如個人行為。」周錫瑋指林李的說法是「民進黨狗咬狗，一嘴毛」，但誰給楊錢呢？

周錫瑋說，2014年楊蕙如冰桶挑戰，點名謝長廷、游錫？、蔡英文3個人接棒，從排名就看出：蔡英文多嫩、楊蕙如跟謝長廷關係多好，如今蔡英文聽到楊就裝傻，謝長廷「一般朋友」，撇的乾淨；民進黨用人就跟衛生紙一樣～用完就扔。

他說，他其實不太想多談這個小女孩，但他在意民進黨員楊蕙如的「一字千金」，也在意楊有沒有拿錢「黑」過韓國瑜？

面對基進黨PO出他與楊蕙如的影片，周錫瑋今早澄清時再藉機猛轟，他厭惡的是楊蕙如操弄網軍，攻擊公務員，破壞國家體制，但同情她像免洗餐具，被政客「用過就丟」；他痛恨民進黨濫用公帑、操弄網軍，鄙視民進黨敢作不敢當、狡辯耍賴。

「台灣基進，年輕人網路搜尋的功力很好可惜，腦子不好，明辨是非的能力太差。」周錫瑋說，台灣年輕人就是這樣被民進黨洗腦、糟蹋，台灣基進跟當年的楊蕙如很像，年輕熱血（雖然腦子不好），自甘充當民進黨側翼到處喊打喊衝，在網路上挑釁惹事、蹭熱度。

(中時 )