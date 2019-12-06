2名以色列籍遊客來台自駕旅遊，在嘉義市迷路，警一分局北興派出所警員高宗義、陳明昌與替代役男曹騏祥用撂英語，幫忙操作GOOGLE MAP導航，還開巡邏車引導上嘉義交流道南下匝道，熱心服務到家，2人頻頻道謝，稱讚「The Taiwan police are amazing！（臺灣警察真是太棒了）」。

高、陳、曹等3員於日前中午執勤，以色列籍旅客Michelle（蜜雪兒）與另1同籍友人從以色列來臺灣租車自駕旅行，欲到台南奇美博物館參觀，不知道如何上高速公路，行經嘉義市博愛路，看到北興派出所即進入求助。

2名遊客攜帶平板電腦卻未裝設網路連線，也不太會操作使用GOOGLE MAP導航，3員撂英語幫忙他們在平板電腦設定Wi-Fi網路連線，再搜尋下載預設台南奇美博物館的路線，並開巡邏車引導2人上北港路嘉義交流道南下匝道。

2人準備開上國道時，特地搖下車窗道謝，不斷揮手道別，並豎起大拇指稱讚「The Taiwan police are amazing！（臺灣警察真是太棒了）」。

＃嘉義市＃警察＃導航＃奇美博物館

(中時 )