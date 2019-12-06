小時候的不良習慣，當心促成咬合不正！阿芳（化名）小時候有舌吞嚥的習慣，長出恆牙後形成「開口笑」，說話漏風，且無法用前牙咬食物。37歲完成矯正後，第一次吃麵線時就流淚，她欣喜地告訴醫師，自己是第一次嚐到這種滋味。

咬合不正是困擾許多國人的問題，在一個班級裡，約有1成學生為此戴牙套。台北醫學大學口腔學院院長鄭信忠表示，多數人的咬合不正都是後天造成，小時候的不良習慣就是其一。

許多孩子因心理上的焦慮，會出現吸大拇指、舌吞嚥、咬指甲、咬棉被等習慣。鄭信忠表示，孩子在換牙期間，若不良習慣沒被改善，可能會因肌肉、骨骼的推擠，產生嚴重暴牙、開口笑等咬合不正的問題。

以阿芳為例，小時候吞口水時，總將舌頭往外推擠，在恆牙形成後導致「開口笑」，牙齒合起來時，中間總有一處開口。從沒試過用前牙咬東西的她，在帶了2年的牙套後，終於在37歲那年初嘗前牙咬麵線的滋味，開心得落淚。這樣的心情改變也超乎了牙醫的想像。

鄭信忠提醒家長，應養成孩子7歲起定期進行齒顎矯正檢查與篩檢的習慣，確認還牙情形、上下顎骨發育情形、有無不良口腔習慣等，以利孩子咬合問題的及早發現、及早治療。

(中時 )