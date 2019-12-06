洪家原檢察長（右）期勉司法人員精進辦案技巧，全力防堵金錢、暴力、假訊息、境外資金介入選舉。（金門地檢署提供／李金生金門傳真）

金門地檢署舉辦「科技緝毒及查賄之運用及操作研討會」，邀請台中高分檢王捷拓檢察官、高檢署檢察事務官李維哲及科技專業人員江子良等人跨海開講，針對花樣百出的犯罪新手法，傳授科技查察和偵辦新技巧。

這項由金門地檢署主辦，邀請轄區檢、警、調、憲、海巡、關務等6大機關70餘位司法人員參加，就運用數位採證設備，強化緝毒與查賄能量，傳承新一代科技偵辦技巧和個案分析與經驗分享。

金門地檢署檢察長洪家原強調，犯罪手法不斷翻新，司法人員應與時俱進，將新思維灌入偵辦作為，針對現階段最重要的緝毒和查賄工作，不停增進科技偵查的專業知能，做到打擊網絡販毒和溯源斷根，並確切掌握資金流向，有效阻斷買票的不法勾當。

洪家原並指出，2020大選即將登場，希望各相關單位適時精進辦案技巧，落實科技查賄工作，全力防制金錢、暴力、假訊息、境外資金介入選舉，展現更高效率與強度的合作與效能，在肅清不法、淨化選風方面，取得最佳的成果。

檢舉賄選專線電話：0800024099撥通後按4、(082)325090轉110。

檢舉郵政信箱：金門郵政第30號信箱。

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