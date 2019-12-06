2020總統大選，民進黨陷入「卡神」楊蕙如事件，國民黨則有「砂石案」等案，未來事件交易所今發布最新市場交易價格，蔡英文總統以＄51.77領先國民黨總統候選人韓國瑜＄47.7；未來事件交易所分，一直強調對抗「境外假消息」的蔡英文，可說是「形象大傷」，截至5日為止，預測市場價格較上週下跌＄1，韓則上漲約＄0.3。

未來事件交易所分析，韓國瑜雖然持續深陷夫人李佳芬家族企業的「砂石案」，但對立委、名嘴等人提告及楊蕙如「網軍事件」的影響下，相較上週上漲約＄0.3，預測市場價格為＄47.7。

大選投票進入僅剩一個多月，藍綠陣營議題攻防越來越「大條」，最近引爆的楊蕙如「網軍事件」，民進黨雖然對楊蕙如火速切割，隨後卻又爆出有民進黨議員、縣市首長等人與楊蕙如曾有業務往來。加上台北市長柯文哲呼籲向上追查、國民黨副總統候選人張善政也透露楊蕙如曾與韓競辦接觸，顯然對蔡英文「形象大傷」，截至5日為止，預測市場價格為＄51.77，較上週下跌＄1。

此外，除了除了蔡英文與韓國瑜，未來政見交易所公佈的最新交易價格，親民黨總統候選人宋楚瑜以＄2居末。

未來事件交易所「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」，設立韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜等數位總統參選人的預測市場期貨。清算依據為該預測對象是否會當選2020中華民國總統。若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反。預測進行時間至2020年01月01日。

(中時 )