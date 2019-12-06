卡神楊蕙如案延燒，網友翻出2008年蔡英文總統與楊蕙如的合照以及兩人曾在臉書上的互動，蔡英文6日上午出席海洋委員會海巡署交船典禮後受訪表示，合影不代表熟識，和楊蕙如沒有私交也沒有交往的事實。

被網友翻出在2008年時與楊蕙如有一張合照，照片裡還抱著她的狗，2014年蔡英文也曾在臉書接受楊蕙如的冰桶挑戰回應，蔡英文解釋，過去在許多群眾場所和很多人合影互動，但不代表和每個人都認識、熟識。

蔡英文強調，對於楊蕙如確實沒有私人的交情，也沒有交往的事實。

至於蘇啟誠事件，蔡英文認為，這反應出許多資訊的釋出都沒有經過查證，有時候也有刻意的誤導，這些都是不樂見的事情。

蔡英文說，對於大阪辦事處事件，應該以更嚴肅的心情來面對。回想起來，當時確實是一個境外的假訊息，造成國內的很多不同的說法。但是在第一時間，對外交人員以及辦事處同仁的攻擊，主要還是來自於國民黨團跟立委和少數特定名嘴。

蔡英文強調，這些事情在司法跟媒體的報導上面都都釐清了，不要無限上綱，也不要迴避事情的本質在哪裡，讓台灣社會在這件事情上回歸理性。不要再過度的做選舉或者是政治的操作，對勤奮工作的外交人員來說不公平。

(中時 )