美國之音今天報導，美國財政部長穆努欽認為大陸不應再享受世界銀行資助貧困國家的支持性貸款。美國共和黨籍聯邦眾議員安東尼．岡薩雷斯正準備把北京排除在世界銀行貸款項目之外的議案。他詢問穆努欽是否支持這樣的議案，穆努欽說：「我同意」。

穆努欽表示，今年早些時候，美國前財政部副部長大衛·瑪律帕斯當選世界銀行行長，這讓他有信心，相信世界銀行會改變做法，使貸款更公平。

穆努欽說：「 我們並不是對每一項貸款或每一個具體的聲明都有否決權，但是我們在資本分配和其他問題上擁有否決權。」

世界銀行以通過貸款向貧困國家提供資助，但眾議員岡薩雷斯認為大陸已不是貧困國家。他說，目前世界銀行貸款計畫的畢業門檻是人均國民總收入6975美元，而大陸在2016年就超過了這一水準。

華盛頓智庫全球發展中心的研究發現，大陸2016年超過世銀設定的「畢業」收入標準之後，世界銀行所屬的國際重建和發展銀行為大陸提供了超過78億美元的貸款。這種作法在美國和一些歐洲國家受到批評。

岡薩雷斯議員今年11月13日在國會推出「世界銀行對中國貸款責任制」提案，以限制世界銀行對大陸的貸款。岡薩雷斯說：「只要世界銀行繼續進行缺乏透明度的投資，並通過向沒有資格也不應該有資格獲得貸款的國家提供貸款來濫用納稅人的美元，美國就不能給世界銀行一張空白的支票。」

他還說：「我不能袖手旁觀，讓我的選民交的錢去中國，而他們（中國）繼續蹂躪這個國家，壓制民主，就像我們在香港看到的那樣。」

美國之音報導，大陸每年從世界銀行獲得數十億美元貸款， 同時又在其「一帶一路」計畫中向開發中國家提供巨額貸款，作為其「一帶一路」建設基礎設施倡議的一部分。這也在美國引起關注。

前白宮貿易顧問克里特·威廉斯（Clete Willems）說：「基本上是美國和其他國家間接資助中國的『一帶一路』野心，而這些野心被用來推進其地緣政治目標。」

(中時 )