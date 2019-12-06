三顧繼技轉日本CellSeed公司食道癌、膝蓋軟骨細胞層片之後，雙方為拓展細胞層片之全球運用，今（6）日宣布，共同出資成立「日生細胞生技」公司，未來研發出來的人體細胞層片技術，將由日生細胞公司所擁有，並可專利授權商轉。

日生細胞第一個研發項目，將先與義大杜元坤院長合作開發神經層片的臨床應用。杜元坤國內唯一橫跨骨科、神經外科以及整形外科的專業醫師，藉由其獨創的杜式刀法及對神經修復的獨到技術，結合三顧的神經細胞層片搭配臂神經叢或脊椎損傷的精密血管、神經修復術，可望讓癱瘓病人復原的機率大增！

三顧表示，未來神經層片的開發，初期將著重於應用在周邊神經系統的神經層片開發，可治療之適應症涵蓋橈關節症候群、中風偏癱等，市場廣大；長期目標則放在應用於中樞神經系統的神經層片開發，以治療脊椎損傷等症狀，大大改善病人生活品質。

另外，三顧目前已有完整層片製造技術，將來可承接日生細胞公司委託之層片製造業務。

日生細胞董事長，將由前中央研究院副院長王惠鈞擔任。

王惠鈞院士於2017年11月21日獲頒總統科學獎，一向秉持「不跟隨潮流，更創造潮流」的研究精神，四十年如一日，游刃於跨領域的生物科學研究，在生化科技、農業、醫學、能源研究等領域貢獻所長，為台灣培育出許多國內外生化與生技領域的優秀研究人才。

結合王惠鈞享譽國際的生技研究經驗，與長期和國內外生技公司及機構之產學或學研之連結，預期日生細胞將迅速把這些技術提升到實際臨床應用，達到商品化的目標。

日生細胞為加強研發團隊之技術能量、與國際先進技術接軌，並獲取研究面及市場面第一手的專業意見。特別聘請日本以研究iPS細胞治療黃斑部病變享譽全球之學者高橋政代博士，她被Nature選為科學界全球最具影響力前10人; 及台灣首次進行骨髓移植，且為目前台灣細胞醫療學會理事長之陳耀昌教授，與目前擔任臺北醫學大學技術長，並兼任北醫細胞治療與再生醫學研究中心執行長之黃彥華教授擔任科學諮議會（Science Advisory Board）之委員，負責監督並提供建言給研發團隊，突顯日生細胞的強勁團隊陣容。

(工商 )